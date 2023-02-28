يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي مباشر ON TIME Sport

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة أمام فريق الداخلية ببطولة الدوري الممتاز.

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ويلتقي الأهلي والداحلية مساء غدًا الثلاثاء، لحساب منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري االمتاز، والمقرر إقامتها على ستاد السلام.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على أن يُنقل عبر قناة أون تايم سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري بشكل حصري.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في آخر ظهور للفريق في بطولة الدوري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

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