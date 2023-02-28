يلا شوت Al-Ahly | بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم بروح عالية بعد فوزه على أسوان بنتيجة 3-0 في آخر مباراة له في الدوري، ويدخل مباراة اليوم من أجل جمع النقاط، حيث يطمح الفريق للتتويج بدرع الدوري، الذي لديه تغيب عن القلعة الحمراء لمدة موسمين.

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وقبل مواجهة اليوم، يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، بعد خوضه 16 مباراة، وحصد 12 مواجهة، وتعادل 4، وعدم تعرضه لأي هزيمة حتى الآن.

ويغيب الأهلي في مواجهة اليوم أمام وزارة الداخلية عن جهود الثلاثي محمود متولي وأحمد عبد القادر بالإضافة إلى حسين الشحات. وأصيب الثلاثي محمود متولي وأحمد عبد القادر بجانب حسين الشحات بإصابات عضلية مختلفة في مباراة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، ما أدى إلى استبدالهم.

كما يستمر لاعب الوسط عمرو السولية في الغياب عن الأهلي ضد الداخلية بسبب إصابته في ربلة الساق، وخاض تدريبات فردية اليوم، وليس ضمن المجموعة.

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ومن جانبه يخوض فريق الداخلية مباراة اليوم بكل قوة اللقاء رغم قوة اللقاء ويحتل فريق الداخلية قبل مواجهة اليوم الخامس عشر في الدوري برصيد 16 نقطة بعد لعب 19 مباراة حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 7 وتعرض لـ 9 خسائر.

ويطمح علاء عبد العال المدير الفني للداخلية في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي في مباراة اليوم والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتصحيح مسار فريقه في الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد الداخلية والمقرر انطلاقها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الداخلية

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

- خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد قندوسي.

- خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.