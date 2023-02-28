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بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية ALAHALY.. مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية اليوم بث مباشر يلا شوت في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ماتش Al Ahly vs El Dakhleya، أعلنت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الداخلية بث مباشر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي تجري على استاد السلام بعد غياب طويل عنه في المسابقة المحلية.

وأفادت القنوات بأن مباراة الأهلي والداخلية مباشر تبدأ الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا ودولة فلسطين، الثامنة لدى المملكة السعودية وقطر والكويت والأردن ولبنان وسوريا والعراق وتركيا أيضا.

وتبدأ مواجهة الداخلية والأهلي عند السابعة التاسعة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين، لكنها تكون في تمام السادسة في المغرب وتونس والجزائر، علما أنها تنقل على قناة أون تايم سبورتس بصوت محمد الكواليني.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الناديين قد انتهت لصالح الأهلي بفوز ساحق أمام الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجلهم اللاعبون محمد شريف وحمدي فتحي في الشوط الأول، قبل تألق النجم المصاب حاليا كريم فؤاد بثنائية.

 

أما ذهاب الموسم الماضي تحديدا في الجولة الثالثة من الدوري، فقد فاز الأهلي على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، علما أن آخر نتيجة إيجابية للأخير كانت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ويسعى اليوم إلى تكرار الإنجاز.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر 

ويعيش النادي الأهلي وضعا مميزا على صعيد الدوري المحلي لكنه فاقم من متاعبه مع جمهوره خصوصا على الصعيد القاري حينما خسر من الهلال السوداني بهدف نظيف ثم تعادل بغرابة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا في جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين أمام بيراميدز الذي لعب أكثر منه ثلاثة لقاءات كاملة، بالتساوي مع فيوتشر الثالث بينما لا يزال الزمالك في المركز الخامس بـ32 نقطة فقط.

أما الداخلية، يتواجد في الوقت الراهن بالمركز السادس عشر برصيد 16 نقطة فقط ويحاول النجاة من القاع والهبوط للدرجة الأول وسط منافسة شرسة مع حرس الحدود والإسماعيلي والبنك الأهلي في مؤخرة ترتيب هذه البطولة.

مباراة الأهلي والداخلية مباشر تنطلق عقب نهاية لقاء المصري البورسعيدي ضد إنبي في الجولة ذاتها من الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى موقعة البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا المهمة جدا لكلا الطرفين المنافسين.

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