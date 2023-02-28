نتائج اختبارات الترقي بالدرجة الأولى للحكام

نتائج اختبارات الترقي بالدرجة الأولى للحكام "الحكام الصاعدين للدوري 2023 - 2024" أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة، عن نتائج اختبارات الترقية للحكام الجدد للموسم الكروي الحالي 2022-2023 ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أسماء الحكام الناجحين في جميع الدرجات والذين صعدوا إلى أعلى مستوى على النحو التالي:

كان من أبرزهم عمرو فرج كشكة منطقة كفرالشيخ، وعمر مكاوي منطقة الفيوم،أحمد ربيع قطاع الصعيد، محمود أبو السعود منطقة القاهرة والعديد من الحكام نجملهم عبر الكشوفات التالية، وقد تم امتحان جميع الحكام تحت إطار لجان متخصصة للتقيم وذلك تحت اطار تطوير الحكام الصاعدين للدرجة الأعلى.