ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الثلاثاء.

ويعتبر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 هو الجدول المعتمد للدور الأول لهذا العام؛ حيث يشكف موقع الفجر الإلكتروني تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 في مصر، ومواعيد الاجازة في جدول الثانوية العامة 2023.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

ويكون يوم الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء

الأحد 18 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية

حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

ويوم 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 4 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة

الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة

الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

تفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات تعقد من التاسعة صباحا وحسب الموعد المخصص لكل مادة سواء 3 ساعات أو ساعتين، موضحة أنه تعقد وفق الضوابط المحددة وهي 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

وأشارت إلى أنه تعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، كما تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك؛ حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

وأكدت أنه يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أنه توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان، فضلا عن التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.