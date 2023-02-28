يلا شوت Youtube | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري | Al Ahly مباشر

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة Al Ahly vs El Dakhleya، يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

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ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الأهلي وي السلام، ويسعى النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره بعد التعادل المحبط أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل يوم السبت الماضي مع صن داونز في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام ضد فريق صن داونز، بهدفين لكل فريق، وأصبح ترتيبه في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة مما جعل موقفه متأزما بعد اعتلاء صن داونز صدارة المجموعة.

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آخر مواجهات الأهلي والداخلية بالدوري

آخر مباراة خاضها النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز كانت في الجولة التاسعة عشرة أمام نادي أسوان وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجلها محمود عبد المنعم كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة.

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وخسر نادي الداخلية من فريق الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ترتيب الأهلي والداخلية

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه خمسة أهداف.

فيما يحتل نادي الداخلية المركز الخامس عشر برصيد ١٦ نقطة بعدما خاض ١٩ مباراة، حقق الفوز في ٣ مباريات، وتعادل في ٧ مباريات وخسر ٩ مباريات، وسجل لاعبوه ١٥ هدفا وتلقت شباكه ٢٥ هدفا.

مؤجلات الأهلي

يتبقى للنادي الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.

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مران الفريق

خاض النادي الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.