تفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة.. وجدول المواد

منوعات
بوابة الفجر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة تعقد من التاسعة صباحا وحسب الموعد المخصص لكل مادة سواء 3 ساعات أو ساعتين.

وأوضحت أنه تعقد وفق الضوابط المحددة وهي 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

وأشارت إلى أنه تعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، كما تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك؛ حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

ووفقا لوزارة التربية والتعلي، تبين أنه يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وتوضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان، حسب وزارة التربية والتعليم.

ولفتت إلى التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

12 يونيو المقبل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء

الأحد 18 يونيو اللغة العربية 

الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية

2 يوليو مادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية 

الثلاثاء 4 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة 

الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى 

الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة

الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول

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