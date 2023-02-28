تعرف على إجازات شهر رمضان 2023

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نوفر للمتابعين الكرام تفاصيل حول إجازات شهر رمضان 2023، حيث يسود محركات البحث جوجل موعد الإجازات المفترض الحصول عليها خلال شهر رمضان المبارك، وحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية فمن المقرر أن يكون رمضان يوم الخميس 23 مارس 2023.

وفي وقت سابق كان قد قرر مجلس الوزراء قرر في وقت سابق ترحيل يوم الإجازة الرسمية الذي تأتي في منتصف الأسبوع ليوم الخميس نهاية الأسبوع لتكون الإجازات متصلة الخميس والجمعة والسبت.

إجازات شهر رمضان 2023

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الخميس 23 مارس 2023 طبقا للحسابات الفلكية، سيكون هو أول أيام شهر رمضان، وأن عدد ساعات الصوم في بداية الشهر 15 ساعة و25 دقيقة، في الأيام الأخيرة عدد الساعات تصل 15 ساعة و30 دقيقة.

وعن إجازات شهر رمضان 2023، يأخذ المصريين نحو 9 أيام إجازة خلال شهر رمضان 2023 وهي:

1- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان.. (عطلة أسبوعية)

2- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان..(عطلة أسبوعية)

3- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان...(عطلة أسبوعية)

4- السبت 1 إبريل الموافق 10 رمضان...(عطلة أسبوعية)

5- الجمعة 7 إبريل الموافق 16 رمضان...(عطلة أسبوعية)

6- السبت 8 إبريل الموافق 17 رمضان...(عطلة أسبوعية)

7- الجمعة 14 إبريل الموافق 23 رمضان...(عطلة أسبوعية)

8- السبت 15 إبريل الموافق 24 رمضان...(عطلة أسبوعية)

9- الإثنين 17 إبريل الموافق 26 رمضان.. (شم النسيم)