يلا شوت ASC الأهلي | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري | مباراة Al Ahly مباشر يوتيوب

الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري، مباراة الأهلي والداخلية Al Ahly vs El Dakhleya بالجولة 20 اليوم الثلاثاء 28/2/2023، بمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضمن مباريات ملعب السلام.

مباراة الأهلي والداخلية؛ يلتقي فريق الأول الأهلي أمام نظيره نادي الداخلية في مباراة من العيار الثقيل الناري المدوي من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي السطور التالية سنتعرف معًا علي

مباراة الأهلي والداخلية يلا شوت الآن

يشهد مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 2023، حيث تنطلق صافرة حكم المباراة مساء في تمام ساعة 7:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية، في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن المنافسات المقامة في الجولة العشرين من نفس البطولة، المقرر إقامتها على استاد وملعب الأهلي والسلام الجديد بالعاصمة المصرية لام الدنيا، من ناحية أخري بإمكانك تصفح موقع الفهرس الرياضي لكافة الأندية العالمية، مع معلومات عنهم بعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم الثلاثاء 28-2-2023 شاهد نتيجة اللقاء وتشكيلة المارد الأحمر في الدوري المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي والداخلية القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لخوض مباراته القادمة ضد خصمه فريق الداخلية المصري، ضمن الأسبوع الـ20 من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة فى تمام ساعة سابعة بالتوقيت المحلي، مع مراعاة الفروق الزمنية، وعن موعد مباراة الأهلي والداخلية، إليك أهم 6 بلاد تنقلها، بث live الثلاثاء 28-2-2023 كما يلي:

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الدار البيضاء/ مراكش: السابعة مساءً.

القاهرة/ الخرطوم: الثامنة مساءً.

الرياض بالمملكة العريبية السعودية: التاسعة مساء.

أبوظبي: العاشرة مساء.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والداخلية اليوم

غاب ثلاثي نادي الأهلي محمود متولي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات، عن تدريبات ومران الجماعية لفريق الَمارد الأحمر مساء أمس الاثنين، حيث يختتم تحضيراته قبل مواجهة نادي الداخلية غدا فى الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز للقدم، وأردف سبب الغياب أن الثنائي الكروي هما الَشحات ومتولي يعانيان إصابة جسدية عضلية، بينما عاني عبد القادر من آلام جزع داخل الأربطة وتحديدًا الركبة، لذا فضل (work) وعمل الجهاز الفني والطبي والصحي علي إراحة الثلاثي من المران عمومًا، وعن المحطات فقد أوكل البث الحصري والوحيد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية لعرض مباراة الأهلي والداخلية.

تشكيل الأهلي امام الداخلية اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز

يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش ويعد الملعب المخصص لهم بالجزيرة، وفي هذا الإطار عقد مديره الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة لكي يشرح للاعبين العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمواجهة، وبناء على ذلك سوف يجري المدرب لمشاركة أحدث صفقات النـادي، الذين انضمت لصفوف نادى القرن، أبرزهم الجزائري الدولي أحمد قندوسي، وعن تشكيلته خلال موعد مباراة الأهلي والداخلية، فى الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

الخط الدفاعي: محمد هاني/ مُحمد أشرف/ خالد عبد الفتاح/ ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي/ مروان عطية.

الخط الوسطي الهجومي: احمد قندوسي/ حسين الشحات/ طاهر مُحمد طاهر.

الخط الهجومى: كهربا.

ملخص أحداث مباراة الأهلي مع الداخلية كاملة Al Ahly vs El Dakhleya

يستضيف استاد السلام مباراة الدوري ضمن الجولة العشرين، الجدير بالذكر ان يوم السبت الماضي تعادل رجال المارد الأحمر بالنادي الاهلي أمامه صن داونز في احد منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا بهدفين لكل منهما وبالتالي أصبح ترتيبه داخل المركز الثالث بنفس المجموعة أي برصيد نقطه واحده فقط، مما سبب صعوبة موقفه خاصه بعد اعتلاء الخصم الصدارة، مما دفع الأهلي أن يطمح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، من اجل اللقب بعد خسارته في مباراة ضد الوداد المغربي من النسخة الماضية لنهائي الدوري أبطال إفريقيا. وعن كان ترتيب جدول مجموعة لاعبو القلعة الحمراء الثانية، كالاتي:

فريق Sun داونـز بـ7 نقط.

الهلال السوداني بــ 6 نقاط.

الاهلى المصري بنقطة وحيدة.

الكوتون ( القطن) الكاميروني دون نِقَاط.

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ما نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام نظيره فريق الداخلية اليوم في الجولة الـ20؟

من المتوقع أن الفوز سيخيم عالمباراة للعملاق الأهلى بثلاث أهداف نظيفة دون مقابل من عمر البطولة لينشر الفرحة عند جمهور الكرة وحول عشاق الساحرة ضمن منافسات الدوري.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي ضد الداخلية الثلاثاء بث مباشر؟

تستطيع عزيزي القارئ متابعتها عبر قنوات on time sport، أو عن طريق يلا شوت أو يلا كورة.

أين ستقام المواجهة المنتظرة لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء فى منافسات الدوري؟

من المقرر أن يكون لقاء الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز مدينة الـسلام باستاد السلام يحمل نفس الاسم.

ما هو مواعيد مـنافسات فريق الاهلي المتبقية القادمة في إفريقيا؟

يستقبل دور المجموعات فى بطولة الأبطال الافريقية هذه مباريات المقبلة لنادي فريق الاهلي الأول مع الصن الداونز (مباراة عودة) ثم لمواجهة القطن ثم يتقابل الهلال بتواريخ مختلفة خلال شهر مارس، بخلاف مباراة له بكأس السوبر لموسم الحالي.

تعرفنا على مباراة الأهلي والداخلية Al-Ahly vs Al-Dakhiliyah؛ موعدها والقنوات المفتوحة مباشر لحساب الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء 28.2.2023.