يلا شوت مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلعب الأهلي ضد الداخلية في مباراة تقام على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

ويعتلي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 40 نقطة من 16 مباراة، وله 3 لقاءات مؤجلة بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.

أما فريق الداخلية فيسعى لتحسين مركزه في جدول الدوري المصري، والابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز عريض للأهلي على الداخلية بنتيجة 4-1 على ملعب السويس الجديد.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023

تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في بطولة الدوري المصري الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت جرينتش.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023؟

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والداخلية كالمعتاد عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمجريات بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وستُنقل المباراة عبر قناة OnTime Sports HD 1، وسيسبقها استوديو تحليلي يضم نخبة من محللي كرة القدم المصرية.

معلق مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023

تعهد قناة ON Time Sports 1 HD بمهمة التعليق على مباريات المسابقات المصرية إلى مجموعة من المعلقين المميزين الذين تنتظرهم الجماهير المصرية وفقا لتفضيلاتها.

وسيتولى مسؤولية التعليق أحداث مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023 عبر الشاشة المعلق الكروي الشهير محمد الكواليني.

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