الكرة الإسبانية تغزو مصر.. ريال بيتيس يطلق أول مشروعاته بالقاهرة

بات قطار الكرة الإسبانية قريبًا من دخول محطة مصرية جديدة، عندما تحتضن القاهرة معسكر لنادي ريال بيتيس الإسباني ضمن برنامج مميز للنادي العالمي.

يطلق نادي ريال بيتيس الإسباني مشروعا رياضيا جديدا بافتتاح معسكر " بيتيس مصر"، ضمن برنامج أكاديمية النادي الإسباني.

ومن المقرر أن يقام المعسكر في شهر مايو المقبل في القاهرة، من أجل إنشاء جيل جديد من لاعب كرة القدم خلال المنهجية المستخدمة في شباب ريال بيتيس، وكذلك قيم مؤسسة ريال بيتيس، الجهة التي تدير أكاديمية بيتيس.

ويهدف البرنامج الذي سيقوم به نادي ريال بيتيس لتدريب المواهب الجديدة وفقا لمنهجية وقيم نادي ريال بيتيس، وسيقام المعسكر في شهر مايو المقبل بالتعاون مع MQF للتسويق الرياضي وشركة 9inety لخدمات الإعلام.

ومن المقرر أن يقام المعسكر في شعر مايو المقبل في القاهرة، من أجل إنشاء جيل جديد من لاعب كرة القدم خلال المنهجية المستخدمة في شباب ريال بيتيس، وكذلك قيم مؤسسة ريال بيتيس، الجهة التي تدير أكاديمية بيتيس.



ومن المقرر أن يتلقى مدربي هذا المشروع دورات تعليمية في أكاديمية بيتيس، وسيسافر مدربان من النادي إلى القاهرة لإجراء الدورات التدريبية وتحسين المفاهيم الفنية والخططية للاعبين. كذلك ستتاح الفرصة لبعض اللاعبين الذين يشاركون في هذا المعسكر للسفر إلى إشبيلية ليكونوا جزءًا من تجربة "داخل بيتيس"، حيث سيمكنهم مقابلة لاعبي الفريق الأول والتدريب في الملاعب الخاصة به.

وسيعزز ريال بيتيس من خلال تطوير هذا المشروع تواجده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أحد الأهداف الرئيسية للنادي في التوسع عالميًا، حيث يملك النادي بالفعل وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية.

وقال رامون ألاركون الرئيس التنفيذي لشركة ريال بيتيس "معسكر بيتيس مصر سيخلق فرصًا رائعة للاعبين في البلاد. نعمل على توسيع قيم النادي الأخضر والأبيض في جميع أنحاء العالم. مع افتتاح هذا المعسكر الجديد، يصبح لدينا بالفعل 21 مشروعًا دوليًا. أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الآسيوية هي مفتاح مستقبل النادي."

من جانبه، قال مصطفى طارق، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة MQF "نود أن نشكر ريال بيتيس على ثقته بنا لمساعدتهم على دخول السوق المصري. تملك شركاتنا مكاتب في كل من مصر وإسبانيا ولديها الكثير من الخبرة في إدارة المواهب والخدمات الرياضية. ما يقدمه ريال بيتيس إلى السوق أمر مختلف، خاصة لأن هناك حاجة كبيرة ومجال لتطور كرة القدم في مصر. إحضار أحد أفضل الأندية في أوروبا إلى مصر هو فرصة عظيمة للشباب والفتيات للتعرف على منهجية كرة القدم الاحترافية. ستكون تجربة فريدة لا تُنسى، تتيح لهم الفرصة لإظهار مواهبهم وربما الانضمام إلى ريال بيتيس في المستقبل".

أكاديمية بيتيس هي البرنامج الوطني والدولي لتطوير كرة القدم الخاص بنادي ريال بيتيس. الهدف من هذا المشروع هو جلب منهجية النادي إلى زوايا مختلفة من العالم بطريقة مستدامة، حتى يتمكن الأولاد والبنات من الحصول على تجربة كرة قدم رائعة والاستمتاع بمنهجية تدريب من الدرجة الأولى. تضم الأكاديمية أكثر من 1500 لاعب كرة قدم في 21 موقعًا دوليًا مثل الولايات المتحدة والمكسيك والجزائر وزيمبابوي والسلفادور وفنزويلا وجورجيا.