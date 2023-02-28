يلا شوت.. رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري.. Yalla shoot

مباراة الأهلي والداخلية Al-Ahly vs Al-Dakhiliyah؛ بالجولة 20 اليوم الثلاثاء 28/2/2023، بمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضمن مباريات ملعب السلام.

مباراة الأهلي والداخلية؛ يلتقي فريق الأول الأهلي أمام نظيره نادي الداخلية في مباراة من العيار الثقيل الناري المدوي من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي السطور التالية سنتعرف معًا علي.

مباراة الأهلي والداخلية يلا شوت الآن

يشهد مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 2023، حيث تنطلق صافرة حكم المباراة مساء في تمام ساعة 7:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية، في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن المنافسات المقامة في الجولة العشرين من نفس البطولة، المقرر إقامتها على استاد وملعب الأهلي والسلام الجديد بالعاصمة المصرية لام الدنيا.

موعد مباراة الأهلي والداخلية القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لخوض مباراته القادمة ضد خصمه فريق الداخلية المصري، ضمن الأسبوع الـ20 من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة فى تمام ساعة سابعة بالتوقيت المحلي، مع مراعاة الفروق الزمنية، وعن موعد مباراة الأهلي والداخلية، إليك أهم 6 بلاد تنقلها، بث live الثلاثاء 28-2-2023 كما يلي:

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

الدار البيضاء/ مراكش: السابعة مساءً.

القاهرة/ الخرطوم: الثامنة مساءً.

الرياض بالمملكة العريبية السعودية: التاسعة مساء.

أبوظبي: العاشرة مساء.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والداخلية اليوم

غاب ثلاثي نادي الأهلي محمود متولي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات، عن تدريبات ومران الجماعية لفريق الَمارد الأحمر مساء أمس الاثنين، حيث يختتم تحضيراته قبل مواجهة نادي الداخلية غدا فى الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز للقدم، وأردف سبب الغياب أن الثنائي الكروي هما الَشحات ومتولي يعانيان إصابة جسدية عضلية، بينما عاني عبد القادر من آلام جزع داخل الأربطة وتحديدًا الركبة، لذا فضل (work) وعمل الجهاز الفني والطبي والصحي علي إراحة الثلاثي من المران عمومًا، وعن المحطات فقد أوكل البث الحصري والوحيد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية لعرض مباراة الأهلي والداخلية.

تشكيل الأهلي امام الداخلية اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز

يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش ويعد الملعب المخصص لهم بالجزيرة، وفي هذا الإطار عقد مديره الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة لكي يشرح للاعبين العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمواجهة، وبناء على ذلك سوف يجري المدرب لمشاركة أحدث صفقات النـادي، الذين انضمت لصفوف نادى القرن، أبرزهم الجزائري الدولي أحمد قندوسي، وعن تشكيلته خلال موعد مباراة الأهلي والداخلية، فى الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

الخط الدفاعي: محمد هاني/ مُحمد أشرف/ خالد عبد الفتاح/ ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي/ مروان عطية.

الخط الوسطي الهجومي: احمد قندوسي/ حسين الشحات/ طاهر مُحمد طاهر.

الخط الهجومى: كهربا.

يستضيف استاد السلام مباراة الدوري ضمن الجولة العشرين، الجدير بالذكر ان يوم السبت الماضي تعادل رجال المارد الأحمر بالنادي الاهلي أمامه صن داونز في احد منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا بهدفين لكل منهما وبالتالي أصبح ترتيبه داخل المركز الثالث بنفس المجموعة أي برصيد نقطه واحده فقط، مما سبب صعوبة موقفه خاصه بعد اعتلاء الخصم الصدارة، مما دفع الأهلي أن يطمح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، من اجل اللقب بعد خسارته في مباراة ضد الوداد المغربي من النسخة الماضية لنهائي الدوري أبطال إفريقيا. وعن كان ترتيب جدول مجموعة لاعبو القلعة الحمراء الثانية، كالاتي:



