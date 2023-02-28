يلا شوت اون سبورت مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية اليوم بث مباشر يوتيوب كورة لايف | ماتش الأهلي اليوم

يقدم الفجر الرياضي مباراة الأهلي والداخلية Al-Ahly vs Al-Dakhiliyah، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

وتقام مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي we بالسلام.

القناة الناقلة للمباراة الأهلي والداخلية

وتذاع مباراة الأهلي والداخلية على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

16 مباراة جمعت الأهلي والداخلية

التقى الأهلي مع فريق الداخلية في في 16 مباراة بجميع البطولات بواقع 17 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين ببطولة كأس مصر وفاز الفريق الأحمر في 12 لقاء مقابل انتصارين للداخلية وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراتين.

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أول مباراة جمعت الأهلي والداخلية كانت في الثاني من شهر نوفمبر عام 2011، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في الدور الأول من منافسات الموسم الحالي وفاز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين في موسم 2016-2017 عندما فاز الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في الأول من أبريل عام 2017 على ملعب الأهلي we بالسلام.

نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك الداخلية في 33 مرة بينما أحرز لاعبو الداخلية 8 أهداف في مرمى الأهلي.

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مشوار الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وفاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.



وتعادل الأهلي مع فريق فيوتشر إف سي سي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وتعادل الأهلي مع فريق سموحة بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام.

وتعادل الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق إنبى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وتعادل الأهلى مع فريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف بمباراة الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثية نظيفة بمباراة الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب زهرة الجنوب بأسوان.