مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر في الدوري المصري اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المقرر لها على ستاد السلام الدولي.

يستضيف فريق النادي الأهلي نظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثامنة بتوقيت مكة المكرمة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري بث مباشر

وقبل مواجهة اليوم يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

وكانت الساعات الماضية شهدت قيام الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر بالتأكيد على اهمية تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم من أجل الحفاظ على تصدر الفريق قمة جدول المسابقة، مطالبًا اللاعبين بضرورة الحذر من الفريق المنافس الذى يدخل المباراة من أجل الخروج بنقطة التعادل، للحصول على دفعة معنوية فى ظل وجوده فى قاع جدول المسابقة.

فى الوقت ذاته تحث المدير الفنى على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين لا سيما أن المارد الأحمر تلقى ثلاثة هزائم في مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وأمام فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدف في كأس العالم للأندية وكذلك أمام الهلال السودانى بهدف دون رد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ثم تعادل مع صن دوانز بطل جنوب افريقيا بهدفين لكل فريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية

استقر السويسري مارسيل كولر على تشكيل فريق الأهلي الذي سيخوض لقاء مساء اليوم، أمام فريق الداخلية، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، احمد قندوسي، حمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف.

بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلى والداخلية ضمن مواجهات الأسبوع العشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز المقرر لها اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023.