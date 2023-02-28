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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد الداخلية في الدوري المصري.. YALLA SHOOT

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر Al Ahly vs El Dakhleya، مباراة الأهلي والداخلية اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري حيث يخوض المارد الأحمر المباراة، بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة في آخر مباراة له في الدوري.

أحداث مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

سيتم تغطية اللقاء من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها الموقع لمتابعيه كما يوفر نقل حصري لمباريات الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الداخلية في الدوري المصري

 - حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

- خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد قندوسي.

- خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.

مشاهدة مباراة الاهلي ضد الداخلية في الدوري المصري بث مباشر

يحتل الأهلي قبل مواجهة اليوم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 40 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حيث فاز في 12 مواجهة وتعادل في 4 ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.  

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اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر 

على الجانب الآخر يخوض فريق الداخلية مباراة اليوم بكل قوة ويحتل فريق الداخلية قبل مواجهة اليوم  الخامس عشر في الدوري برصيد 16 نقطة بعد لعب 19 مباراة  حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 7  وتعرض لـ 9 خسائر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والداخلية والمقرر انطلاقها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، كما يقدم تلفزيون كورة بلس خدمة لمتابعيه من خلال نقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

معلق مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

أسندت قناة أون تايم سبوتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري للمعلق محمد الكواليني.

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