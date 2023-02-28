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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

منوعات
بوابة الفجر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يبحث عنه عملاء الشركة المصرية للاتصالات we الراغبين في معرفة قيمة المبلغ المطلوب لسداد الفاتورة الربع سنوية من خلال الموقع الرسمي للشركة.

ويوفر موقع صحة 24 في النقاط التالية تفاصيل حول الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ووسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة معرفة قيمة المبلغ المراد دفعة لسداد رسوم وقيمة مكالمات التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2023 من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الربع سنوية للعملاء.
  • إدخال بيانات صاحب الخط المتعاقد مع شركة we.
  • تسجيل الرقم الأرضي مسبوق بكود المحافظة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور إجمالي المبلغ المطلوبة دفعة عن الاشتراك وقيمة المكالمات الزائدة.

وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

  • مكاتب البريد المصري.
  • مكاينات الصرف الآلي للبنوك.
  • خدمة فودافون كاش.
  • خدمة فوري.
  • خدمة bee.
  • خدمة سداد.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة خدماتي.
  • خدمة مصاري.
  • خدمة أمان.

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