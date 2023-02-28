مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 28/2/2023 في الدوري المصري

بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي والداخلية اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري حيث يخوض المارد الأحمر المباراة، بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة في آخر مباراة له في الدوري.

يستكمل اليوم الثلاثاء الأسبوع العشرين من الدوري المصري موسم 2022-2023، وسيحضر المشجعون هذا الأسبوع العديد من المباريات الرائعة والمثيرة، وعلى رأسها مباراة الزمالك وبيراميدز. ماتش الاهلي والداخلي.

يواجه فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كوهلر، اليوم الثلاثاء، مواجهة الداخلية في اليوم العشرين من هذه المسابقة في مباراة جديدة بالدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي واستاد السلام. هي المباراة التي يبحثون فيها عن الانتصارات والخروج من الجمود بعد التعادل وخسارة نقطتين في مباراة صنداونز وهي آخر مباراة قبل أن يخوضوا المباراة المتأخرة من الجولة الافتتاحية أمام الكاميرون في المجموعة الأفريقية. منصة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي 29.75 مليون يورو، والقيمة التسويقية لوزارة الداخلية 3.98 مليون يورو.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الداخلية في الدوري المصري

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

- خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد قندوسي.

- خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود عبدالمنعم كهربا - بيرسي تاو.

مشاهدة مباراة الاهلي ضد الداخلية في الدوري المصري بث مباشر

يحتل الأهلي قبل مواجهة اليوم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بـ 40 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حيث فاز في 12 مواجهة وتعادل في 4 ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

على الجانب الآخر يخوض فريق الداخلية مباراة اليوم بكل قوة ويحتل فريق الداخلية قبل مواجهة اليوم الخامس عشر في الدوري برصيد 16 نقطة بعد لعب 19 مباراة حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 7 وتعرض لـ 9 خسائر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والداخلية والمقرر انطلاقها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، كما يقدم تلفزيون كورة بلس خدمة لمتابعيه من خلال نقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

معلق مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

أسندت قناة أون تايم سبوتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري للمعلق محمد الكواليني.

ويلعب فريق الأهلي مباراته أمام نظيره المحلي مساء الثلاثاء 28.02.2023، ضمن مباراة الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وستنقل المباراة على أون تايم سبورت 1 الساعة 8:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 7:00 صباحا بتوقيت مصر.

وتم تعيين المعلق محمد الكواليني لتعليق المباراة.

مع 16 مباراة و12 فوزا و4 تعادلات ودون هزائم، يتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة.

في المقابل، احتلت وزارة الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، بعد أن خاضت 19 مباراة، وثلاثة انتصارات، و7 تعادلات، و9 هزائم، و15 هدفًا، واستقبل لاعبوها 25 هدفًا، واحتلت المركز الخامس عشر.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

بدأ الموسم 64 من الدوري المصري الممتاز يوم 18 أكتوبر 2022، وكان أول موسم له عام 1948، وتعتبر البطولة من أفضل البطولات في التاريخ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

الأهلي بطل تاريخ الدوري المصري بعد 42 مرة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري بإجمالي 14 مرة، والإسماعيلي في المركز الثالث بفارق كبير. في المركز الثاني بعد فوزه بهذه المسابقة في تاريخها في ثلاث مناسبات فقط.

وحقق الزمالك اللقب في الموسمين الماضيين ليواصل سيطرته على مواجهة اللقب المحلي في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في موسم 2021-22 بفوزه على الأهلي.

بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المقرر لها على ستاد السلام الدولي.

يستضيف فريق النادي الأهلي نظيره الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثامنة بتوقيت مكة المكرمة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري بث مباشر

وقبل مواجهة اليوم يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وكانت الساعات الماضية شهدت قيام الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر بالتأكيد على اهمية تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم من أجل الحفاظ على تصدر الفريق قمة جدول المسابقة، مطالبًا اللاعبين بضرورة الحذر من الفريق المنافس الذى يدخل المباراة من أجل الخروج بنقطة التعادل، للحصول على دفعة معنوية فى ظل وجوده فى قاع جدول المسابقة.

فى الوقت ذاته تحث المدير الفنى على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين لا سيما أن المارد الأحمر تلقى ثلاثة هزائم في مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وأمام فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدف في كأس العالم للأندية وكذلك أمام الهلال السودانى بهدف دون رد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ثم تعادل مع صن دوانز بطل جنوب افريقيا بهدفين لكل فريق.