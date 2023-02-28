مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر اليوم 28-2-2023 يلا شوت في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الداخلية بث مباشر اليوم الثلاثاء Al Ahly Vs El Dakhleyah يلا لايف في اطار مباريات الجولة العشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق الداخلية علي أرضية ملعب الطرف الأول النادي الأهلي وهو استاد السلام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل تعويض نقاطة الفائتة والوصول إلى مركز متقدم في الدوري المصري للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة الداخلية والأهلي علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق محمد الكواليني في تمام الساعه السابعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الثامنة مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

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فريق الأهلي هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة العشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز أمام نظيرة نادي الداخلية، نادي الأهلي لم يستطيع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق صن داونز يوم السبت الماضي وانتهت المباراة بتعادل الفريقين ايجابيًا بنتيجة هدفين لكل منهم، وحاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد أربعون نقاط وذلك لأنتصارة في اثنا عشر مباريات وتعادلة في أربع مباريات ولم يخسر أي مبارايات قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل الأهلي هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام نادي الداخلية لتحقيق الأنتصار الثالث عشر له امام نادي الداخلية للحفاظ علي صدارتة وتعزيزها.

مباراة الداخلية والأهلي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الداخلية هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الأسبوع العشرون من الدوري المصري أمام الطرف الأول نظيرة نادي الأهلي، الداخلية حاليا هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ستة عشر من النقاط وذلك لتحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادلة في سبعة مباريات وخسارتة تسع مباريات قبل لقاء اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي الداخلية كانت مع نظيرة فريق الاتحاد السكندري يوم الأثنين الماضي في اطار الجولة الماضية من الدوري المصري وانتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف، الداخلية يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء نادي الأهلي في مباريات الجولة العشرون من منافسات الدوري المصري واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة في جدول الترتيب.

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