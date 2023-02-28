بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري يلا شوت

بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والداخلية Al Ahly vs El Dakhleya ، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 28 فبراير، في الدوري المصري الممتاز.

يستضيف الاهلي نظيره نادي الداخلية على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2022/2023، بإدارة من الحكم المصري محمد معروف.



وتعتبر مواجهة الاهلي لفريق الداخلية هو الظهور الثاني له في المسابقة بعد فترة غياب طويلة لإرتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية؛ حيث لعب امام اسوان في الجولة الماضية يوم 21 فبراير، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-0.

وتعادل الاهلي امام صن داونز يوم السبت الماضي على استاد السلام بنتيجة 2-2، ليحصد أول نقطة في ثاني مباراة له بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، بعد الخسارة امام الهلال في الجولة الثانية علمًا بأنه يمتلك مباراة مؤجلة امام القطن.



وعلى الرغم من الغياب الطويل للأهلي عن المنافسة المحلية إلا إنه مازال في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها، وبفارق نقطتين عن الثاني بيراميدز والثالث فيوتشر اللذان لعبا 3 مباريات زائدة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

وفاز الاهلي على الداخلية الذي يتواجد حاليًا في المركز 15 برصيد 16 نقطة، في الدور الأول بنتيجة 4-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة.

وتنطلق صافر بداية مباراة الاهلي والداخلية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الاهلي والداخلية على قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق “محمد الكواليني”، كما يمكنكم متابعة تغطية حية للقاء على بوابة الفجر الرياضي داي اخبار الرياضة المصرية.