يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية بث مباشر يلا شووت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

يبحث قطاع عريض من مشجعي رياضة كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة عبر النايل سات وذلك خلال منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 التي انطلقت في 25 أكتوبر الماضي وكانت أول نسخة في البطولة عام 1948 وتعتبر هي أفضل بطولة كروية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة

تجري المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي ونادي الداخلية على ملعب استاد الأهلي والسلام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمان الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان قد فاز المارد الأحمر على نادي أسوان في آخر مبارياته بالدوري الممتاز ويسعى في الاستمرار في صدارة ترتيب الفرق المشاركة برصيد أهداف 40 نقطة حتى الجولة الـ 20 من البطولة أما مادي الداخلية فقد خسر في المباراة التي جمعت بينه وبين نادي الاتحاد السكندري ويطمع في الخروج بنتائج إيجابية من المباراة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز 2023

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sport مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 بشكل حصري حيث حصل على حقوق البث للمباريات ويمكن لعشاق رياضة كرة القدم ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة on time sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

ويمكن ضبط إشارة بث القناة من خلال إدخال الاحداثيات السابقة من قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد (الريموت) وتوليف إعدادات القناة واختيار القمر الصناعي والضغط على رز الحفظ.

تشكيل نادي الأهلي ضد الداخلية اليوم

زاد التساؤل عن موعد مباراة الاهلي والداخلية والقنوات الناقلة وتشكيل نادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة حيث جاء التشكيل كما يلي: -

حرسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.

معلق المباراة

تنقل المباراة بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

ترتيب الأهلي والداخلية قبل مباراة اليوم

الفريق المركز عدد النقاط عدد الأهداف المسجلة

الأهلي الأول 40 29

الداخلية الخامس عشر 16 15

بطاقة مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب

الأهلي والداخلية 7 مساءً أون تايم سبورت 1 محمد الكواليني الأهلي WE السلام

ويتولى الكابتن علاء عبد العال، القيادة الفنية للداخلية منذ مباراة أسوان في الجولة 17 لبطولة الدوري وخاض مع الفريق ثلاثة مباريات فاز في مباراة ضد طلائع الجيش وتلقى الخسارة أمام أسوان والاتحاد السكندري.

وسبق لعبدالعال مواجهة الأهلي مع 3 أندية مختلفة وهم الداخلية وإنبي وإيسترن كومباني في 15 مناسبة سابقة، حقق الفوز في مبارتين فقط.

ويمني النفس بتحقيق انتصار غائب على المارد الأحمر منذ 9 أعوام، حين قاد الداخلية للفوز في مباراتي الدور الأول والثاني 3 فبراير و17 مارس 2014 بالدوري بنفس النتيجة 1-0 من الأهلي 10مرات خلال 15 مواجهة، وحسم التعادل 3 مرات الآخرى.

كانت المباراة الأولى بين الفريقين يوم 2 نوفمبر 2011، وقتها فاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان اللقاء الأخير بين الفريقين يوم 2 نوفمبر الماضي وانتهى بانتصار الأحمر بنتيجة 4-1.

ولم ينتصر الداخلية سوى مرتين فقط خلال الـ 16 مواجهة التي جمعته بالفريق الأحمر، تحت قيادة علاء عبدالعال الفنية.

سجل الأهلي في شباك منافس اليوم 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الداخلية في أولى مواجهات الفريقين.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين موسم 2016-2017 عندما فاز الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في أبريل عام 2017.