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العظمى بالقاهرة تصل 30 درجة.. تفاصيل درجات الحرارة حتى الخميس

منوعات
بوابة الفجر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 28 فبراير حتى الخميس المقبل، لتسجل البلاد ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجات.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا  على أغلب الأنحاء، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد أن  يصل ارتفاع درجات الحرارة لذروته مع يوم الخميس المقبل، وعن تفاصيل درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى  15 درجة

ويشهد اليوم  الثلاثاء، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجات.

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، يسود  طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

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