ارتفاع في درجات الحرارة.. الظواهر الجوية المتوقع حدوثها الفترة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس والحالة الجوية، لمدة 6 أيام مقبلة بدءا من الغد الثلاثاء 28 فبراير حتى يوم الأحد المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ارتفاع في درجات الحرارة

وأضاف يشهد الطقس بدءا من الغد إلى يوم الخميس القادم ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجة ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

ويشهد الطقس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووفقا للأرصاد الجوية، أوضحت أنه تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتتكون أتربة عالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس 2 مارس

وأكدت الأرصاد أنه تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة من يوم الجمعة إلي يوم الأحد

وكشفت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الجمعة سيحدث انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، كما بوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح الهيئة لأرصاد للمواطنين