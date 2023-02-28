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ارتفاع إنتاج أوبك من النفط 150 ألف برميل يوميًا في فبراير

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهر مسح لرويترز يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من فبراير شباط أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع الشهر الجاري بنحو 150 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات يناير كانون الثاني.

وبحسب المسح، سجل إنتاج النفط داخل أوبك مستويات 28.97 مليون برميل يوميًا، بدعم من تعافي الإمدادات النفطية في نيجيريا على الرغم من التزام كبار منتجي النفط باتفاق تحالف أوبك+ الأوسع نطاقًا على خفض الإنتاج لدعم السوق.

هذا وبلغت نسبة امتثال أوبك لتخفيضات الإنتاج في الشهر الجاري مستويات 169% مقارنة بـ172% الشهر الماضي.

ومع ذلك، فإن الإنتاج لا يزال منخفضًا بأكثر من 700 ألف برميل يوميًا منذ سبتمبر أيلول.

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