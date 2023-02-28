الإمارات تؤمن 34.2% من احتياجات اليابان النفطية في يناير

استوردت اليابان من دولة الإمارات 28.854 مليون برميل من النفط الخام خلال يناير 2023، استنادًا إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد اليابانية..

وبلغت واردات اليابان من النفط 84.423 مليون برميل ونسبة 94.4% منها، أو 79.721 مليون برميل جاءت من السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والمنطقة المحايدة.

وبلغت الواردات من السعودية 37.095 مليون برميل أو نسبة 43.9% من الإجمالي في يناير وتلتها الإمارات بكمية 28.854 مليون برميل أو نسبة 34.2% ثم الكويت بكمية 8.448 مليون برميل أو نسبة 10% من الإجمالي، وبعدها قطر بكمية 3.875 مليون برميل بنسبة 4.6%.

واستوردت اليابان من سلطنة عمان 998.578 ألف برميل بنسبة 1.2% ومن حقل الخفجي في المنطقة المحايدة 449.691 ألف برميل بنسبة 0.5%.

وجاءت باقي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.6%، ومن أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 1.6%، ومن جنوب شرق آسيا، تحديدًا من ماليزيا أندونيسيا، بنسبة 0.4%، ومن أوقيانوسيا 0.1%.