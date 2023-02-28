أسعار الذهب تسجل أكبر خسارة شهرية منذ يونيو 2021



ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء الثامن والعشرين من فبراير شباط، لكنها سجلت أكبر خسائر شهرية منذ يونيو حزيران 2021.

وعند التسوية، قفزت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% أو بنحو 11.80 دولار إلى 1836.7 دولار للأونصة.

فيما سجل المعدن الأصفر خسائر شهرية في فبراير شباط بنحو 5.6%.

وتأثرت أسعار المعدن الأصفر ببيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا التي أظهرت زيادة كبيرة فاقت التوقعات.

هذا وكشفت بيانات اقتصادية في أميركا عن ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع إلى 91.5 مليار دولار في فبراير شباط 2023 من 89.67 مليار دولار المسجلة في ديسمبر كانون الأول الماضي.