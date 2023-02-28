العراق يبحث مع صندوق النقد العربي آليات التعاون في مجال دعم السياسات المالية

الاقتصاد
بوابة الفجر

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومدير صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، اليوم الأحد، إصلاحات الحكومة بالمجال المصرفي والمالي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي.

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية، ومناقشة خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي، وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالعراق".

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