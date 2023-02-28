سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس

سعر ومواصفات ايفون 15 برو ماكس ، سعر ايفون 15 برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات ومواصفات وألوان أيفون 15 iphone 15 pro max ستواصل شركة آبل الأمريكية تصنيع الهواتف في نهجها لتطوير هاتفها الشهير iPhone.

على الرغم من الضجة حول iPhone 14 وما قيل عنه، تستمر التسريبات في الكشف ميزات التصميم والمواصفات لسلسلة iPhone 15.

أظهرت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد تصميم iPhone 15 Pro Max الذي يظهر بتصميم مميز بسماكة أكبر، مع تصميم متين للأزرار.

تظهر التسريبات ثلاثية الأبعاد التي تم نشرها عبر Ice Universe، تصميم iPhone 15 Pro Max الذي يحاكي تصميم النسخة السابقة للشركة، والذي يتضمن إعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية، مع بعض التغييرات الطفيفة في تصميم هذا الإصدار من iPhone 14. برو ماكس.

ظهرت صور مسربة جديدة لهاتف آبل المنتظر “iPhone 15 Pro Max” من جميع الزوايا، قبل الكشف عنه في مؤتمر Apple السنوي المقرر عقده في ديسمبر المقبل.

تؤكد الصور المعلومات التي وردت سابقًا عن الهاتف، وتظهر أيضًا تشابهًا كبيرًا في التصميم بين الهاتف الجديد وإصداره الحالي، مع بعض الاختلافات المهمة. ونشرت هذه الصور على صفحة "عالم الجليد" على موقع تويتر المعروف بنشر تسريبات سبقت صحتها.

مواصفات آيفون 15 برو ماكس iphone 15 pro max

جاء في خبر عاجل iphone 15 pro max في بعض الصحف المواصفات التي سيكون عليها الهاتف الجديد كما يلي:-

هاتف iphone 15 pro max تم تصميمه بغياب منفذ Lightining.

تم إحلال خاصية USB-C كمنفذ بديل عن منفذ Lightining.

ضمن مواصفات iphone 15 pro max يأتي بانحناء زوايا من المعدن القوي.

شاشة الهاتف صممت من الزجاج القوي لتحمل الصدمات والخدوش.

وضع تعديلات علي زري التحكم بدرجة الصوت كما يتم عبرهما تعطيل التنبيه.

iphone 15 pro max يطرح بحجم أصغر من النسخ السابقة وأكثر تدويرًا.

أما عن كم سعر ايفون 15 برو ماكس سنعرضه في الفقرات القادمة.

وأبرزت الصور غياب منفذ «Lightning» الذي رافق هواتف آبل منذ هاتف آيفون 5، وحل مكانه منفذ «USB-C» الشائع في الهواتف الذكية الأخرى، بعد أن أجبرت قوانين الاتحاد الأوروبي آبل على اعتماد منفذ «USB-C» الأكثر شيوعًا لتقليل النفايات البلاستيكية وتخفيض التكاليف على المستهلكين، وذلك وفقًا لما نشر لموقع «aitnews».

سعر ايفون 15 برو ماكس

مواصفات iphone 15 pro max

مواصفات iphone 15 pro max

ولاحظ أيضًا تغيير انحناء زوايا الهيكل المعدني للهاتف والزجاج الذي يغطيه، حيث ازداد انحناء الزجاج نحو الهيكل، ليصبح أكثر شبهًا بحافات حواسيب ماك بوك الجديدة، وهو ما يساعد في جعل الهاتف أكثر راحة في اليد، مقارنة بالزوايا الأكثر حدّة في هواتف آبل الحالية.

ومن المتوقع أن يتم تصنيع « iPhone 15 pro» و«iPhone 15 Pro max» من مادة التيتانيوم التي تعتبر أقوى وأخف وزنًا من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أنه يحتوي على ذروة سطوع قُصوى تصل إلى 1300 شمعة لكل بوصة، وكذلك يعمل بنظام تشغيل «iOS 17» والقابل للترقية إلى «iOS 17.2».

ألوان iphone 15 pro max

ضمن التسريبات عن هاتف iphone 15 pro max بأن اللون الذي سيطرح به هو اللون الأحمر الداكن كما هناك تلميحات بأنه هاتف iphone 15 pro max يطرح أيضًا باللون العنابي أما عن باقي الألوان الخاصة بالهاتف الجديد أيفون 15 برو ماكس لم يفصح عنها حتي الآن مع التسريبات التي سربت عنه.

ما هو سعر iphone 15 pro max

بجانب ما نشر عن iphone 15 pro max عن السعر ولكن بشكل غير رسمي من الشركة المنتجة جاء السعر كما يلي:-

يطرح هاتف iphone 15 pro max بسعر عالمي 1450 دولار.

كما متوقعًا أن يكون سعر أيفون 15 برو ماكس في مصر بسعر 29400 ألف جنيه.

أما عن سعر iphone 15 pro ma في المملكة العربية السعودية ربما سيكون 5879 ريال سعودي.

سعر الهاتف الجديد في الإمارات العربية المتحدة ربما يكون 2875 درهم إماراتي.

أما عن تساؤل هل نزل ايفون 15 برو ماكس ذلك ما عرضنا تفاصيله موعده في بداية سطور المقال.

عاجل iphone 15 pro max الهاتف سربت عنه بعض المعلومات عن الموعد الذي سيطرح به في الأسواق العالمية وذلك ما تم عرضه تفاصيله في سطور مقال اليوم.