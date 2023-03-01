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سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 1-3-2023

الاقتصاد
اسعار الكتكوت اليوم
اسعار الكتكوت اليوم

ذا كنت تبحث عن أسعار الكتاكيت اليوم سوواء البيضاء أو الساسو أو البلدي في البورصة لجميع الشركات فهذا التقرير المحدث خير دليل لك، حيث ستجد فيه بيان كامل وحصري بالأسعار التي يتم بها التداول علي الكتاكيت في هذه اللحظة داخل الأسواق والشركات الكبري المنتجة للكتاكيت في مصر.

اسعار الكتكوت موليد يوم واحد اليوم.

الصنف 

السعر

التحديث

كتكوت ابيض 25 جنيهاليوم
كتكوت ساسو16 جنيهاليوم
كتكوت ساسو بيور 17 جنيهاليوم
كتكوت بلدي7.25 جنيهاليوم

ينبغي علينا لفت نظر متابعينا إلى أن سعر الكتكوت اليومي مهم لاختيار المصدر المناسب لشراء الكتاكيت، لكن ليس فقط هو العامل المحدد للشراء أو الذي يتم على أساسه اختيار سلالة بعينها أو نوع من الكتاكيت وأخذ قرار بتربيتها، بل إن هناك الكثير من العوامل التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار لاختيار جودة الكتاكيت المشتراة.

 

وغالبا تتمثل تلك العوامل في وزن الكتكوت وحجمه، أيضًا صحة الكتكوت وخلو سلالته من الأمراض الوراثية التي تنتقل للأجيال الجديدة من الكتاكيت عن طريق الدم، وكذلك حالة الكتكوت من العيوب الخلقية والتشوهات الجينية.

سعر الكتكوت في البورصة

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في البورصة لجميع الشركات.

الشركة السعر التحديث
القاهرة للدواجن21 جنيه  اليوم
نيوهوب للدواجن 27 جنيه اليوم
الفيروز 22 جنيهاليوم
الحمد للدواجن   21 جنيه اليوم
الوطنية25 جنيهاليوم
العناني23.5جنيهاليوم
الوادي22.50جنيهاليوم
صيصان مصر19.25جنيهاليوم
مكة المكرمة25جنيهاليوم
القصبي22جنيهاليوم
رواد النيل22جنيهاليوم
نيوجين24جنيهاليوم

 

وبناء على ذلك من المهم جدًا ألا يتم شراء الكتاكيت بهدف التربية إلا من مصادر موثوقة وسلالات مناسبة، وفي الواقع يتنافس في الأسواق المصرية الآن نحو 24 شركة رائدة في مجال إنتاج وبيع الكتاكيت جيدة السلالات، وهم شركة العناني، شركة القاهرة للدواجن، شركة كايرو ثري ايه، نيو هوب ايجيبت للدواجن، الحمد للأعلاف والدواجن، الاتحاد، شركة الفيروز، الوطنية، الوادي، شركة البنا، أمات، الكيان، الحرمين، مكة المكرمة، طنبول، شركة ستارفيد، صيصان مصر، ناسكو ايجيبت، القصبي، شركة عاصم الخرصاوى لتجارة الدواجن والكتاكيت، نيوجين، رواد النيل، فضلًا عن شركة المصرية الهولندية.

كتكوت 

ومن الجدير بالذكر أن كل شركة من الشركات السابق ذكرهم يختلف إنتاجها من الكتاكيت في السعر والجودة وكذلك خدمات الدعم الفني مثل متابعة ما بعد البيع عن الشركات الأخرى، كما يشار إلى أن نحو 70 % من الكتاكيت التي تباع في السوق المصري خلال الوقت الراهن من انتاج الشركات السابق ذكرهم، في حين أن حجم الانتاج المنزلي وقطعان الأهالي من الكتاكيت في مصر يمثل 30% من الانتاج المعروض بالأسواق.

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