إبراهيم فتحي ينضم لأحدث قائمة المبدعين في عالم الجرافيك

“مابحبش أعمل حاجه غير التصميم”، هكذا بدأ المصمم إبراهيم فتحي، البالغ من العمر 28 عامًا، ويعمل كمصمم جرافيك، بأحد قطاعات البترول، حديثه عن مدى حبه وعشقه لمهنة تصميم الجرافيك، والتي تعتمد على الإبداع والتفكير، حيث عرف إبراهيم بالإبداع وحبه للابتكار منذ نعومة أنامله، فكان يحب الرسم وصنع بيوت من خلال المجسمات في سن مبكر، كما لاحظت والدته حبه لمشاهدة الأفلام الكرتوينة والأنمي والرسومات الملونة منذ صغره، وكل ذلك كانت مؤشرات لوجود جانب إبداعي وابتكاري للمصمم إبراهيم فتحي، حتى دخل عالم الجرافيك في 2011 واستمر في تطوير ذاته بهذا المجال حتى الآن.

وقال إبراهيم فتحي، إنه لا يحب فعل شئ سوى عمله كمصمم جرافيك، حيث كان يمتلك مهارة التصميم والابتكار حتى أثقل هذه الموهبة بالتدريس ليكون متمكنًا أكثر، وتعلم كل ما يخص دمج الألوان وكيفية تقديم فكرة ذكية من خلال تصميم بسيط، فهذا الذي تسعى إليه الآن الكثير من الشركات، لوصول المنتج الخاص بها لأكبر عدد من الجمهور، حيث للتصميم عامل كبير في تعلق المنتج بأذهانهم.

وأضاف فتحي، أنه لا يكفي أن يمتلك المصمم موهبة التصميم فقط، بل لا بد أن يمتلك عدة صفات لكي يكون مصمم ناجح، وأهمها هي سرعة الفهم حيث تعد هذه الصفة عامل هام للتواصل مع العملاء ومعرفة مشكلاتهم وإيجاد حلول لها، بجانب معرفة توصيل الفكرة بشكل جيد للجمهور المستهدف، وثاني صفة وأهمها هي حب العمل، حيث أشار في حديثه إلى أن مهنة التصميم الجرافيك تحمل في طياتها الكثير من المتاعب والجهد، كما أنه جهد عقلي ونفسي أكثر من أنه بدني، حيث علق قائلًا: لولا حبي لعملي ماكنتش كملت في الوظيفة دي؛ لأنها متعبة، وبتستغرق وقت طويل.

وتابع، أن مهنة مصمم الجرافيك تحتاج إلى الصبر والمثابرة، حيث قد تقابل العديد من المشكلات، فلا بد من أن تتمتع بصفة الصبر كي تتحمل متاعبها وتتقبل النقد بصدر متسع، كما يفيدك هذا في تطوير أفكارك.

وأوضح مصمم الجرافيك، أن من الصفات الآخرى والتي يجب أن تكون في كل إنسان هي حب الاستطلاع والانفتاح، وهذان الصفتان يمنحوك كمصمم جرافيك التوسع في الأفكار، واكتساب معارف جديدة، ومواكبة التحديثات الموجودة لتقديم أفكار مناسبة ينجذب إليها الجمهور، مضيفًا أنه قدم العديد من الأفكار التي يستمدها من الطبيعة والواقع الذي نعيش به، ويوصفه بأنه مقاربًا للخيال، حيث استطاع أن يدمج بين الإثنين، فقدم إبراهيم فتحي مصمم الجرافيك تصميمات تعبر عن قضايا التحرش التي تتعرض لها السيدات، بجانب استخدام تذاكر المترو ودمجها بروائح شهر رمضان، فضلًا عن عمل الكثير من التصميمات الرائعة لعدد كبير من النجوم والشركات الشهيرة، والذي دون عليها شعاراتهم ومنتجاتهم، كما شارك مؤخرًا في معرض مصر الدولي للبترول "ايجيبس 2023" كمصمم جرافيك لأحد الشركات بقطاع البترول.

وأشار الشاب إلى أنه يسعى لتطوير ذاته في التصميم الجرافيك وأقسامه حتى يكون ملمًا بجميعها، كما يحلم بتأسيس شركة للدعاية والإعلان وصنع الهوية، متمنيًا أن يحقق الله حلمه ليساعد الكثير من الشباب في هذا المجال، معلقًا: نفسي أساعد الشباب إنهم يقدموا أفكارهم ويمارسوا إبداعتهم، وتطلع للنور بدل حالة اليأس اللي موجودة في كل شاب.