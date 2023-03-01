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اليوم.. وزارة الزراعة تفتتح مهرجان التمور بحديقة الأورمان

أخبار مصر
التمور
التمور

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتتاح مهرجان التمور بحديقة الأورمان، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ11 صباحا.

وكان الدكتور أشرف الفار، الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور، والأمين العام لمهرجان التمور، قال إن مهرجان التمور سيقام في الفترة من 1 إلى 7 مارس بتخفيضات كبرى.

وأكد الأمين العام لمهرجان التمور، لـ القاهرة 24، أن المهرجان يقام في حديقة الأورمان، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويهدف لتوفير أجود أنواع التمور للمواطنين بتخفيضات تتفاوت من 30% وحتى 50%.  

حديقة الأورمان مهرجان التمور أخبار مصر وزارة الزراعة

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