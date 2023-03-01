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اليوم.. التضامن الاجتماعي تبدأ صرف معاشات شهر مارس

أخبار مصر
صرف المعاشات - أرشيفية
صرف المعاشات - أرشيفية

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي  اليوم الأربعاء صرف معاشات مارس من فروع بنك ناصر الاجتماعى، مع تيسير كافة الإجراءات لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك.

حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

أخبار مصر وزارة التضامن الاجتماعي معاشات مارس صرف معاشات مارس

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