جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز وجود قواته في مخيم عقبة بمزيد من الآليات العسكرية

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجود قواته في مخيم عقبة بمزيد من الآليات العسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر قرب أريحا وأنباء عن محاصرة أحد المنازل.

اندلعت اشتباكات مسلحة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

واستشهد 10 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، وأصيب 20 آخرين بينهم 4 في حالة خطرة نتيجة العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، حسب ما نقلته وكالة "وفا" الرسمية في بيان مقتضب قبل قليل.