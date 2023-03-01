محمد شردي ينفرد بكشف تفاصيل المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم

انفرد الإعلامي محمد شردي، خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أمس الثلاثاء، بعرض تفاصيل المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم، والذي تحتل مصر من خلاله المركز الثالث على مستوى العالم في ذلك المجال بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

وكشف "شردي"، خلال الحلقة عن أهمية إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، والذي يستخدم في إنتاج لقاحات الدواجن، وكذلك بعض اللقاحات البشرية، وما يمثله من أهمية تصديرية كبرى، في ظل الإقبال الكبير من دول العالم على استيراد البيض المصري الخالي من المسببات المرضية، حيث يصل سعر البيضة الواحدة منه إلى نحو 9 دولارات في الأسواق العالمية، نظرًا لنقاء سلالة الدواجن التي يعتمد عليها المشروع، بدرجة تفوق مستويات "الدواجن الأورجانيك" المتعارف عليها، وهي السلالة التي لا تمتلكها أي دولة أخرى، مؤكدا أنه لا يعمل في هذا المجال عالميًا سوى 9 دول فقط، وتعد مصر هي الدولة الوحيدة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وعرض "شردي"، خلال الحلقة، إجراءات التعقيم المتبعة داخل المزرعة، والتي تحتوي على 4 فلاتر لتنقية الهواء الطبيعي قبل تمريره داخل عنابر الدواجن مع ضبط درجة حرارته صيفًا وشتاء، مع استخدام مكونات نباتية طبيعية لتغذية الدواجن، ودون استخدام أي أدوية أو أمصال أثناء تربيتها.

وكشفت الفقرة عن أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا الأمان الحيوي المتقدمة، والتي من خلالها تم تقسيم المشروع إلى 3 مناطق؛ بيضاء ورمادية وسوداء، على مساحة 100 فدان، من بينها 10 فدادين للمنطقتين؛ البيضاء التي تضم 6 عنابر للدواجن، والرمادية التي تضم 38 فردًا فقط من إجمالي 144 عاملًا بالمشروع، في حين تعد المساحة المتبقية من المشروع بمثابة منطقة عازلة عن البيئة الخارجية المحيطة بالمشروع، وذلك على مساحة 90 فدانًا.

وكشف "ِشردي"، خلال الحلقة التي تضمنت لقاءً مع الدكتور منير الصفتي مدير المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، عن أعمال التوسعات المقرر إجراؤها لتطوير قدرات المزرعة خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج لقاحات الدواجن، وذلك بعد الموافقة على تخصيص 1000 فدان بوادي الريان بالفيوم، لتنفيذ التوسعات الجديدة للمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم إنتاج المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية في مصر يصل إلى 3 ملايين بيضة سنويًا، ومن المقرر زيادته إلى 65 مليون بيضة بعد تنفيذ التوسعات الجديدة، التي ستسهم في تغطية حجم الطلب المحلي من لقاحات الدواجن، والذي يصل إلى 11 مليار و500 مليون جرعة لقاح سنويًا، ووقف استيرادها سنويًا بقيمة مليار ونصف المليار دولار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية.