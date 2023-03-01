وزير الشباب والرياضة يُوقع بروتوكول تعاون مشترك مع حزب مستقبل وطن

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بروتوكول للتعاون المشترك مع حزب مستقبل وطن، في حضور وتوقيع البرتوكول من جانب الحزب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من حزب مستقبل وطن: النائب أحمد عبد الجواد نائب ومستشار رئيس الحزب، النائب محمد الجارحي أمين شباب الجمهورية، النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب أحمد دياب أمين شئون الثقافة والرياضة والفنون، النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، ومن وزارة الشباب والرياضة: محمد سعيد مازن الوكيل الدائم، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإتصال السياسي.

بمقتضي البروتوكول يتم تنظيم فعاليات مشتركة تتفق مع مجالات عمل الوزارة والحزب، مثل عقد المؤتمرات والتدريبات الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، التدريب الفني والصناعي والتقني، تدريب وتأهيل المرأة المعيلة، تسويق منتجات الأسر المنتجة، إقامة معارض، الندوات الثقافية والفنية والرياضية، والحلقات النقاشية التي تعزز بناء الإنسان المصري.

كذا، تنظيم المسابقات البحثية التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي والتعاون المشترك في كل المبادرات للتصدي لمروجي الشائعات بين المواطنين، والعمل علي دعم المبادرات الشبابية الخدمية التطوعية في كافة محافظات الجمهورية، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالمساعدة في توفير الإماكن المناسبة داخل المنشآت الشبابية والرياضية لتنفيذ الاحتفالات واللقاءات الخاصة بالمشروعات المشتركة، دمج وإشراك شباب الحزب في مختلف الأنشطة والأحداث التطوعية المختلفة.

ويسعي الطرفان من خلال بنود البروتوكول إلي تحقيق الإستفادة من القدرات والامكانيات الثقافية والبشرية والفنية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وحزب مستقبل وطن في تنفيذ الأنشطة والبرامج ذات الاهتمام المشترك، وكذلك توسيع دائرة التواصل مع الوزارات والمؤسسات المصرية والدولية الحكومية وغير الحكومية،

في سياق ذلك، أكد الدكتور أشرف صبحي، في كلمته بهذه المناسبة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم ببناء الشباب، ويوفر لهم كل الآليات المحيطة لدعمهم ومنها وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات الوطنية، لافتًا أن الوزارة تهتم بالبنية الفكرية المتكاملة بدءً من النشء وصولًا إلي الشباب ومختلف الفئات العمرية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل وفق عدد محاور الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والإستراتيجية الوطنية للرياضة والتي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الإقتصاد وريادة الأعمال، تحسبن حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والاحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.

ومن جانبه، توجه المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، بالشكر والتقدير والامتنان للوزارة والدكتور أشرف صبحي والقيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل العصر الذهبي الذي تعيشه قطاعات الشباب والرياضة في عهده، لافتًا أن هذا البرتوكول سيكون بداية مثمرة.

كما توجه السادة قيادات الحزب، بالامتنان والشكر لوزارة الشباب والرياضة علي جهودها الحثيثة في هذا القطاعات، معبرين عن سعادتهم البالغة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الوزارة.