ألو إيجيبت يبحث عن حلم "دوري المحترفين"

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألو إيجيبت بقيادة مديره الفني عمرو الدالي لحسم صدارة المجموعة السادسة بدوري القسم الثالث وهي مجموعة فرق القاهرة والقليوبية.

ويحتل ألو إيجيبت المركز الثاني برصيد 48 نقطة خلف اتحاد الشرطة المتصدر برصيد 49 نقطة ويتبقى للفريق مباراتين قبل نهاية المسابقة أمام المرج وبهتيم.

و نشرت الصفحة الرسمية للنادي ملخص لإنجازات الفريق منذ تكوينه حيث صعد في موسم 2021-2022 إلى القسم الثالث كما ضمن الفريق بمركزه الحالي التأهل لدوري القسم الثاني "ب".. فيما يسعى لتحقيق الحلم بالصعود إلى دوري المحترفين في حالة صدارة المجموعة أخر جولتين.

كأس مصر



كما حقق الفريق إنجاز كبير بالتأهل لدور الـ32 ببطولة كأس مصر الموسم الحالي في انتظار القرعة ومواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.

ترتيب المجموعة

1- اتحاد الشرطة 49 نقطة

2- الو ايجيبت 48 نقطة

3- الشمس 42 نقطة

4- بنها 42 نقطة

5- اسكو 36 نقطة

6- المرج 27 نقطة

7- بهتيم 27 نقطة

8- شباب طوخ 26 نقطة

9- البلاستيك 25 نقطة

10- الماظه 21 نقطة

11- شباب بطا 20 نقطة

12- شبين القناطر 17 نقطة

13- إتش إف سي 16 نقطة