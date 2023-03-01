للذكور والإناث.. خطوات الاستعلام عن نتيجة معاوني الأمن 2023

يريد الطلاب المتقدمين للالتحاق بعهد معاوني الأمن معرفة خطوات الاستعلام نتيجة معاوني الأمن 2023 لقبولهم في العام الدراسي الحالي، وذلك بعد إتاحة وزارة الدخالية رابطًا للاستعلام عن النتيجة، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة معاوني الأمن 2023 بالنسبة للذكور والإناث، وشروط الالتحاق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة معاوني الأمن 2023

وعن خطوات الاستعلام عن نتيجة معاوني الأمن 2023، فهي كالآتي:

الدخول على موقع وزارة الداخلية، من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

ثم اختيار أيقونة معاوني الأمن.

كتابة الرقم الذى كان يتابع به الاختبارات.

ستظهر لك النتيجة نتيجة معاوني الأمن 2023.

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023، والتي شملت نحو 14 شرطًا جيب أن تتوفر في المتقدم، وجاءت شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023 كالأتي:

مصري الجنسية. يجب أن يكون من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية. أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره". ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي. أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة. أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية. يجب أن يجتاز الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار. يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور". بالنسبة للإناث ألا يقل الطول عن 160 سم. ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة. ألا يكون ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى. ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت عيوم السبت الموافق 18 فبراير الماضي عن فتح باب الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، ذلك حتى يوم الأربعاء 22 مارس المقبل، موضحة أنه يمكن التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من خلال موقع الوزارة الرسمي.