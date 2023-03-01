مسئولو "الإسكان" يُشاركون في افتتاح مصنع تجميع حافلات نقل بمدينة السويس الجديدة

شارك المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، في فعاليات افتتاح مصنع تجميع حافلات النقل بمنطقة توسعات عتاقة بمدينة السويس الجديدة على مساحة ١٦٤ ألف متر مربع، وباستثمارات بلغت مليار جنيه، كما قاموا بتفقد مكونات المصنع.



وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن جذب الاستثمار هو الركيزة التي ينطلق منها العمل وتضافر الجهود، لتصبح مدينة السويس الجديدة مركز استثماري استراتيجي، مع أهمية دعم وتسويق المنتج المصري إذ من المتوقع أن يكون المكون المصري بنسبة ٦٠% من ناتج الشركة، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات، والرؤية المستقبلية الواعدة بمدينة السويس الجديدة.

وأشارت " مخلوف " إلى أن جهاز مدينة السويس الجديدة يولي اهتماما خاصًا لتهيئة البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بجانب تذليل العقبات إن وجدت وتحسين المرافق واختصار الإجراءات، وقد بدا ذلك واضحًا منذ قدوم المستثمر السعودي أرض المنطقة، حيث أشاد بالتعاون الكبير من قبل جهاز المدينة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما أثمر عن سرعة افتتاح المصنع.



جدير بالذكر أن المصنع يعتبر شراكة واعدة بين الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل، وشركة كين لونج الصينية، لتوطين مختلف الصناعات وتوفير فرص العمل وتقليل الواردات وزيادة فرص الاستثمار بالمناطق الجديدة.



كما تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الافتتاح، اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والملحق التجاري السعودي بالسفارة السعودية بمصر زايد الأسمري، نيابة عن السفير السعودي، وممثلو الشركة العربية لخدمات النقل، ومنهم الدكتور حامد المطبقاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو القوتلي، العضو المنتدب، وعن الشركة الصينية ليو جي توين.



وعقب انتهاء فعاليات افتتاح مصنع تجميع الحافلات، قام مسئولو الإسكان، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة السويس الجديدة، خاصة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، والتى تضم 86 عمارة بإجمالي (٢٠٦٤) وحدة سكنية، ضمن المرحلة العاجلة " ٣٠٠ فدان " بالمدينة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمدينة، حيث تابع مسئولو الوزارة، أعمال تنفيذ عددٍ من العمارات، والتصميم الداخلي للوحدات والتشطيبات الأولية بها.

