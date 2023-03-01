مسئولو "الإسكان" يقومون بجولة تفقدية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة السويس الجديدة

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة السويس الجديدة، خاصة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين.

والمبادرة تضم 86 عمارة بإجمالي (٢٠٦٤) وحدة سكنية، ضمن المرحلة العاجلة " ٣٠٠ فدان " بالمدينة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمدينة، حيث تابع مسئولو الوزارة، أعمال تنفيذ عددٍ من العمارات، والتصميم الداخلي للوحدات والتشطيبات الأولية بها.

