اتحاد الغرف التجارية: معارض "أهلا رمضان" أوقفت الزيادات المستمرة في الأسعار

قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض" أهلا رمضان" ساهمت في السيطرة علي الاسعار بالأسواق المصرية، وحدث نوعا من التوازن السعري في السلع بين المعروض داخل المعارض والمعروض بالسوق الحر.



وأوضح أن معارض أهلا رمضان (فرملة) لانفلات الأسعار ومواصفاتها لمزيد من الارتفاعات، مشيرا إلي أن المعارض تبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الحر بأسعار تقل نحو أكثر من ٣٠٪.



وأشار إلي أن الاقتصاد المصري مثل العديد من اقتصادات العلم تأثر بالحرب الروسية الاوكرانية، والتي اثرت بشكل كبير وغير متوقع علي أسعار كافة السلع في الأشهر الأخيرة، في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالصراع في شرق أوروبا.

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة المصرية سارعت باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها لتخفيف العبء عن المواطنين وفرملة الارتفاع المتسارع والمتزايد في اسعار السلع، وكان من أحد أدوات الحكومة التبكير بإقامة معارض اهلا رمضان علي مستوي جميع المحافظات، وافتتاح أهلا رمضان منذ بداية شهر يناير الماضي واستمرارها حتي الشهر الكريم، هو ما ساهم بالفعل في خفض الأسعار بنسبة كبيرة في كثير من السلع الغذائية المختلفة، ولاقت المعارض اقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين شعروا بالفعل بفارق الأسعار في معارض اهلا رمضان.

و أضاف بشاي، أن وزارة التموين تتابع لحظة بلحظة سير العمل في “ معارض أهلا رمضان" من خلال مديريات ومكاتب التموين المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، والعمل علي زيادة ووفرة المعروض من كافة السلع بشكل مستمر.



وأوضح بشاي، أنه تم إشراك مصانع وشركات الأغذية والسلاسل التجارية الكبرى فى عرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.

وأضاف متي بشاي، أن الأسواق تشهد استقرار وثبات فى أسعار الخضر والفاكهة، بما يتناسب مع كافة المواطنين مع وجود تذبذب فى أسعار بعض السلع، وذلك طبقًا لحركة السوق الحر دون تأثير على توفر تلك السلع فى الأسواق.