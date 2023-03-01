سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري يبحث عنها المواطنين يوميًا على محرك بحث جوجل، وفيما يلي نستعرض معكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 مقابل الجنيه المصري.

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-3-2023، في أول تعاملات الشهر الجاري، بجميع البنوك العاملة في مصر، ونقدم لكم فيما يلي أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 1 مارس 2023.

 

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

ارتفاع سعر الدولار عالميًا مع احتمالات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسجل سعر الدولار اليوم أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر الصرف 30.48 جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولاراليوم في البنك التجاري الدولي 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع، وقدم سعر الدولار اليوم في  بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.63 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت  أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.56 جنيه للشراء و30.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك ميد بنك نحو  30.60جنيه للشراء و30.68جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء فى بنوك| (الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني) نحو  30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 1 مارس 2023

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أسعار صرف الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.48جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك:" المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، كريدى اجريكول،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم ) 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 مارس مقابل الجنيه المصري
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