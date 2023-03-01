يلا شوت Liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

شاهد Liverpool v Wolves بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم يلا شوت يوتيوب. تتجه أنظار الجماهير العربية نحو ملعب الأنفيلد الشهير لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.



يدخل ليفربول المباراة من أجل الفوز والتصالح مع جماهيره بعد النتائج المخيبة للآمال على المستويين المحلي والقاري، حيث تعادل الفريق أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبقه خسارة كبيرة أمام ريال مدريد بخمسة أهداف. إلى اثنين في مباراة الذهاب من السعر النهائي لدوري الأبطال.



ويسعى أبناء المدرب يورجن كلوب إلى تحسين النتائج من أجل الاقتراب من المربع الذهبي واحتلال أحد المراكز المؤهلة لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد ولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فان دايك، إبراهيما كوناتي، روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، بايتيتش

الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي سيكون على موعد الليلة ومواجهة قوية عندما يلتقي ليفربول ضد ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، جمعها من 23 مباراة، ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي فريق ليفربول هذا الموسم.

في المقابل، يحتل فريق ولفرهامبتون المركز الخامس عشر في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من 24 مباراة.

ويقدم «الفجر الرياضي» متابعة لأهم الأخبار ما قبل مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون، وموعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون،

يحتل فريق ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة، جمعها من 23 مباراة، ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي فريق ليفربول هذا الموسم.

في المقابل، يحتل ولفرهامبتون المركز الخامس عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة، جمعها من 24 مباراة.



ليفربول جاهز لمباراة ولفرهامبتون - صورة أرشيفية

توقيت مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق ليفربول مع ولفرهامبتون عند الساعة التاسعة مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، والساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، وعند الساعة الحادية عشرة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، وعمان، والكويت، وعند الساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.



ليفربول جاهز لمباراة ولفرهامبتون - صورة أرشيفية

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويلتقي ليفربول ضد ولفرهامبتون الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا، والأردن، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت، والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.



مباراة ليفربول ضد ريال مدريد - صورة أرشيفية

ملعب مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وولفرهامبتون الليلة في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.



مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد ولفرهامبتون

من المنتظر أن يقود محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول المتوقع الليلة ضد ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة بين ليفربول وولفرهامبتون من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول الرسمي ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، ستيفان بايشيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، داروين نونيز.