يلا شوت KORA LIVE | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شووت كورة لايف اليوم في الدوري الإنجليزي

يقدم الفجر الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شووت كورة لايف اليوم في الدوري الإنجليزي، يستقبل ليفربول على ملعبه أنفيلد، وولفرهامبتون، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول الانتصار في 18 مباراة من آخر 20 مواجهة خاضها على ملعبه في الدوري أمام وولفرهابتون.

ونجح وولفرهامتبون في الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول على ملعبه، لينهي مسيرة من 11 هزيمة أمام ليفربول في البريميرليج، وذلك حسب أرقام "بي بي سي".

ويبحث وولفرهامبتون عن الفوز ذهابًا وإيابًا أمام ليفربول للمرة الأولى منذ موسم (1950- 1951) أي منذ 72 عامًا تقريبًا.

وهذه هي المواجهة الرابعة بين الفريقين في عام 2023، بعدما تواجها في لقاء بالدوري ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح ليفربول في الفوز بثلاث مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها على ملعبه في الدوري.

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ولم تهتز شباك ليفربول في آخر 3 مباريات في الدوري، وتعرض فقط لـ5 تسديدات في تلك المباريات، من بينها 4 تسديدات في مباراة نيوكاسل.

ومع ذلك، فشل ليفربول في التسجيل في 4 من آخر 6 مباريات خاضها في الدوري.

وحقق ليفربول الفوز في 12 من آخر 13 مباراة خاضها بمنتصف الأسبوع بالدوري، ومن بينها آخر 8 مباريات.

ويعد ليفربول الفريق الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أي أهداف من خارج منطقة الجزاء، في البريميرليج هذا الموسم.

وسجل محمد صلاح في آخر مباراتين خاضهما في الدوري على ملعبه أمام وولفرهامبتون، ويبتعد بهدفين فقط عن معادلة روبي فاولر، كأفضل هداف في تاريخ الريدز بالبريميرليج برصيد 128 هدفًا.

على الجانب الآخر، لم يحافظ وولفرهامبتون على نظافة شباكه سوى مرة واحدة في 12 مباراة خاضها خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم.

ولم يحقق وولفرهامبتون الانتصار سوى مرة واحدة في 12 مباراة خاضها في البريميرليج هذا الموسم، أمام فرق تتواجد في النصف الأعلى من جدول الترتيب (4 تعادلات- 7 هزائم)، وأتى ذلك الانتصار أمام ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون، بث مباشر اليوم، يلا شوت، لايف فوتبول، يوتيوب. ينتظر جماهير الريدز مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة السابعة من الإياب، ويحتل فريق ليفربول المركز السابع برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق ولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، اكتشف معنا في التالي مقال موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، بالإضافة إلى تفاصيل المباراة القادمة.

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يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأربعاء على القنوات الناقلة للمباراة المالكة لحقوق البث. يمكنك أيضًا مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون عبر موقع الفجر الرياضي والتعرف على التفاصيل الكاملة للمباراة.

موعد مباراة ليفربول ولفرهامبتون

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأربعاء في 3/1/2023، حيث سيلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد لفريق ليفربول الإنجليزي، لذا تعرف على موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدول العربية.:

مصر: 10 مساءً.

السعودية: 11 مساءً.

الإمارات: 12 مساءً.

بلاد الشام: 11 مساءً.



المغرب: 9 مساءً.القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

تُذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويشهد تشكيل ليفربول استعادة كلوب خدمات المهاجم داروين نونيز والذي غاب المباراة الماضية بداعي الإصابة، ليكون المهاجم الأوروجوياني على حساب ديوجو جوتا في التشكيل المتوقع للمباراة بجانب محمد صلاح وكودي جاكبو.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - ستيفان بايتيتش - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

أين يمكنني مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون؟

تستطيع مشاهدة مباراة ولفرهامبتون وليفربول الليلة عبر إضافة التردد (Frequency) الخاص بقنوات بي إن سبورتس إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، إليك تردد القنوات الناقلة للقاء: