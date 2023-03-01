مشاهدة مباراة ليفربول اليوم.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون مباشر اليوم بمشاركة العالمي صلاح

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، في المرحلة السابعة من بطولة البريمير ليج، وتحديدا في اللقاء المؤجل من هذه الجولة، والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز تتابعون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويستقبل ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في االلقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كان من المقرر أن تقام في العاشر من سبتمبر الماضي لكنها تأجلت.

ويأتي نادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب سابعا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36، وهو يسعى لتحقيق الانتصار رقم 11 له هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج المتراجعة، وانخفاض في المعدل التهديفي سواء لكتيبة الريدز بصفة عامة، أو محمد صلاح بصفة خاصة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

في المقابل فإن نادي وولفرهامبتون يرغب في أن يزيد من معاناة ليفربول الليلة، في محاولة للعودة من ملعب أنفيلد بانتصار ثمين أو على الأقل نقطة.

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - ستيفان بايتيتش - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع من البريمير ليج، على ملعب أنفيلد.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون تأتيكم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.