يلا شوت الجديد| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهابمتون يلا شووت يوتيوب | مباراة ليفربول مباشر

أعلنت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز المؤجلة من يوم العاشر في شهر سبتمبر العام الماضي بسبب المونديال.

مباراة ليفربول ووليفرهامبتون بث مباشر تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين وليبيا والسودان، الحادية عشرة لدى السعودية والأردن وسوريا والكويت ولبنان وقطر وتركيا ودول أخرى.

كما تنطلق مواجهة ليفربول اليوم ضد وولفرهامبتون عند الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة بتوقيت البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة لكنها تكون التاسعة مساء في تونس والجزائر والمغرب وغيرها من المناطق.

ودير مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون تحكيميا الحكم الدولي بول تيرني فيما يساعده على الخط الأول كونسطنطين هاتزيداكيس والثاني نيكولاس هوبتون والرابع غراهام سكوت، أما تقنية الفار يكون عليها ستيورات أتويل مع سكوت ليدجر.

ويسعى ليفربول إلى تفادي نتيجة موقعة الذهاب التي تفوق فيها وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل فيما لا يزال الريدز يعاني على صعيد المنافسة في المسابقة المحلية خلال الموسم الجاري بشكل أكثر صعوبة من غيره في الأندية المنافسة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

وقررت قنوات بي إن سبورتس الرياضية بث المباراة على محطاتها بصوت المعلق خالد الحدي وسط ترقب لما يسفر عنه هذا اللقاء من نتيجة لا سيما أنه يأتي عقب تعثر الريدز في الجولة الماضية بعدما خسر أمام ريال مدريد بالأبطال.

ليفربول ضد ولفرهامبتون بث مباشر



ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين خلف فولهام لكنه يبعد عن المربع الذهبي الذي يوجد في أسفله نيوكاسيل صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة حتى هذه اللحظة.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر تجري بعد دقائق من انطلاق لقاء أرسنال مع إيفرتون لحساب الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي وسط طموح مختلفة للفرق الأربعة منهم من ينافس على صدارة جدول الترتيب والآخر للتقدم.

