يلا شوت MO SALAH| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم مباشر يلا شوت كورة لايف | بث مباشر ليفربول YALLA SHOOT

محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي سيكون على موعد الليلة ومواجهة قوية عندما يلتقي ليفربول ضد ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، جمعها من 23 مباراة، ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي فريق ليفربول هذا الموسم.

في المقابل، يحتل فريق ولفرهامبتون المركز الخامس عشر في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من 24 مباراة.

ويقدم «المصري اليوم» متابعة لأهم الأخبار ما قبل مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون، وموعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون، وتشكيل ليفربول المتوقع، كما يقدم «المصري اليوم» متابعة لحظة بلحظة لأهم أحداث مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

🔴 يوم المباراة 🔴

نعود إلى أنفيلد لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز! #ليفربول_وولفز | #WalkOn pic.twitter.com/uMVkSMbmC5

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 1، 2023

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون قبل مباراتهما الليلة

يحتل فريق ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة، جمعها من 23 مباراة، ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي فريق ليفربول هذا الموسم.

في المقابل، يحتل ولفرهامبتون المركز الخامس عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 24 نقطة، جمعها من 24 مباراة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

توقيت مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق ليفربول مع ولفرهامبتون عند الساعة التاسعة مساء، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، والساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، وعند الساعة الحادية عشرة مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، وعمان، والكويت، وعند الساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

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موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويلتقي ليفربول ضد ولفرهامبتون الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا، والأردن، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت، والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

ملعب مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وولفرهامبتون الليلة في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد ولفرهامبتون

من المنتظر أن يقود محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول المتوقع الليلة ضد ولفرهامبتون في المباراة المؤجلة بين ليفربول وولفرهامبتون من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول الرسمي ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، ستيفان بايشيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، داروين نونيز.