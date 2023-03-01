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مطار الملكة علياء يستقبل أول رحلة عبر طيران إير كايرو قادمة من مطار سفنكس

الاقتصاد
مطار الملكة علياء
مطار الملكة علياء الدولي

استقبل مطار الملكة علياء الدولي أول رحلة من مطار سفنكس الدولي ثاني أكبر مطار دولي في القاهرة، عبر طيران "إير كايرو"، الذي سيسير رحلتين أسبوعيا يومي الجمعة والإثنين، ما يؤكد التزام "مجموعة المطار الدولي" بتزويد المسافرين بخيارات للمسارات الجوية المباشرة إلى المدن الإقليمية الكبرى بأسعار معقولة.


وبحسب بيان صحفي للشركة اليوم الاربعاء، استقبلت الرحلة بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، إلى جانب ممثلين عن وكيل المبيعات العام للناقل في الأردن؛ شركة ألفا الدولية للسياحة والسفر، وخدمة المناولة الأرضية؛ طيران مينزيس.


وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود: "سعيدون باستقبال أول رحلة من مطار سفنكس الدولي، وتأسيس ربط آخر غير منقطع بالعاصمة المصرية عبر الناقل الجوي طيران إير كايرو.


وأضاف، "لا تقتصر أهمية هذا الاتصال على توفير خيارات سفر بأسعار معقولة لمسافرينا فحسب، وإنما أيضا إتاحة فرص جديدة للسفر من أجل الترفيه أو العمل بين مصر والأردن".


وأكد كلود التزام مجموعة المطار الدولي "بتوسيع شراكاتنا ومساراتنا الجوية، وتوفير خدمات ووسائل راحة من الدرجة الأولى للمسافرين عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

مطار سفنكس الدولي مطار الملكة علياء الدولي إير كايرو
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