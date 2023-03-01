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مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بتاريخ 01-03-2023 الدوري الانجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون، اليوم الأربعاء، في أولى مبارياته المؤجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
من المقرر، أن تقام المباراة بين ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، بتعليق خالد الحدي.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز أمام وولفرهامبتون لإحياء آماله في اللحاق بأحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الريدز، الذي لديه مباراتين مؤجلتين، المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق تسع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

في المقابل، يدخل وولفرهامبتون هذه المباراة بحثا عن تحقيق الفوز أيضا للدخول أكثر في المنطقة الآمنة، حيث يحتل المركز 15 برصيد 24 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن إيفرتون، صاحب المركز الثالث من القاع، والذي يهبط صاحبه من الدوري الممتاز.

 

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 اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 

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