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كورة لايف. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. koralive

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

البث المباشر لمباراة  ليفربول وولفرهامبتون  في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة على ملعب "أنفيلد" ضمن مؤجلات الجولة الـ 7 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.
 

ويأمل نادي ليفربول في لقاء اليوم للعودة لسكة الانتصارات من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي بعد سلسة النتائج المتذبذبة التي يعاني منها الريدز خلال الفترة الحالية.


 

وكان ليفربول وقع في فخ التعادل أمام كريستال بالاس بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وخسر أمام ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
 

ويحتاج ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورج كلوب الفوز بمباراتيه المؤجلتين من أجل الإبقاء على فرصه في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
 

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 اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 

 

في المقابل، يدخل وولفرهامبتون هذه المباراة بحثا عن تحقيق الفوز أيضا للدخول أكثر في المنطقة الآمنة.

 

ويحل ليفربول في المركز الـ 7 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 7 مواجهات وتسجيل 38 هدفًا وتلقي 28.

بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلهم والخسارة في 12 مباراة وتسجيل 18 هدفًا وتلقي 33.

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