يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ليفربول اليوم أهم مباريات اليوم

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه ليفربول فريق وولفرهامبتون في الجولة السابعة المؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام على ملعب أنفيلد، اليوم الأربعاء.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين وولفرهامبتون وليفربول انتهت بفوز "الذئاب" بنتيجة 3-0، وإليكم تفاصيل المباراة: -

ترتيب ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 7 لقاءات، فيما سجل 38 هدفًا واستقبل 28 هدفًا.

بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعدما لعب 24 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وهُزم في 12 لقاء، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 23 هدفًا.

ويشهد تشكيل ليفربول استعادة كلوب خدمات المهاجم داروين نونيز والذي غاب المباراة الماضية بداعي الإصابة، ليكون المهاجم الأوروجوياني على حساب ديوجو جوتا في التشكيل المتوقع للمباراة بجانب محمد صلاح وكودي جاكبو.

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تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - ستيفان بايتيتش - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

يلتقي فريقي ليفربول وولفرهامبتون مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

تُذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون كالأتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - ستيفان بايتيتش - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

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