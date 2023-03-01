الاتحاد من أجل المتوسط يوافق على دعم مشروع الصحراء الذكية بالأردن بـ 10.6 مليون يورو

وافق الاتحاد من أجل المتوسط على دعم مشروع الصحراء الذكية بالأردن، لمواجهة ندرة المياه وتعزيز التمكين الاقتصادي للسكان المحليين واللاجئين بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10.6 مليون يورو.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للاتحاد 2023، الذي عقد أخيرا في مدينة برشلونة وتم خلاله مناقشة الأولويات والتوجهات الاستراتيجية خلال هذا العام.



وبحسب بيان صحفي جاءت موافقة أعضاء الاتحاد بالإجماع على المشروع نظرا لما يعانيه الأردن من ندرة المياه، وتفاقم التحديات ذات الصلة بسبب التدفق المتزايد للاجئين منذ عام 2011 والذي تسبب بزيادة النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه، وحدوث نقص على المستوى المحلي، وضغوط كبيرة على شبكة الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.



وجاء في البيان: سعيا لتحقيق التمكين الاقتصادي للسكان في القطاع الزراعي (ويشمل مجتمعات اللاجئين من سوريا وفلسطين، والأردنيين المحتاجين) تم تصميم مشروع الصحراء الذكية لزيادة الدخل على مدار العام، وتحسين ظروف العمل للعاملين بالأنشطة الزراعية في المرتفعات الشمالية، وإثبات مفهوم الزراعة المستدامة خلال الأشهر 36 المقبلة.



واطلع كبار المسؤولين في الاتحاد على أولويات وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2023 في العديد من القطاعات الرئيسية، سيما الإطلاق القادم لخطتي منح لتمويل مشاريع حول الوظائف الخضراء والتجارة.



وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل الشباب للاتحاد من أجل المتوسط 2023، والمؤتمرات الإقليمية ومجموعات العمل حول القضايا الرئيسية مثل الطاقة وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والإعاقة، والحماية المدنية، وريادة الأعمال للشباب، والرقمنة أو الاقتصاد الاجتماعي.

وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط 2023 ناصر كامل: "ستظل حماية شعوبنا وبناء قدرتهم على الصمود على رأس أولوياتنا، وفي ظل السياق الإقليمي الراهن، لا تزال الحماية المدنية والأمن الغذائي في قلب جدول أعمالنا بينما نسعى جاهدين لعدم ترك أي شخص خلف الركب، من خلال النمو الشامل مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة من السكان مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة".



وأضاف، "وبالتوازي مع ذلك، سنواصل تعزيز الاستدامة وقيادة الجهود الإقليمية لمكافحة تغير المناخ والأزمة البيئية، بما يضمن أن منطقتنا لا تتصدى فقط لتحديات اليوم، ولكن أيضًا على استعداد تام لمواجهة تحديات الغد.



والاتحاد من أجل المتوسط هو المنظمة الحكومية الأوروبية المتوسطية الوحيدة التي تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.



ويوفر الاتحاد من أجل المتوسط منتدى لتعزيز التعاون والحوار الإقليمي وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة لها تأثير ملموس على مواطنينا، وخاصة شبابنا، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل.



وسيشهد عام 2023 تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات المهمة منها إطلاق خطتي منح لتمويل الوظائف الخضراء والمشاريع المتعلقة بالتجارة، وعرض خطة عمل الاتحاد الخاصة بالشباب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة عواصم الثقافة المتوسطية في إطار يوم المتوسط.